Klassik und Hip-Hop : Klassikstar Igor Levit ist großer Hip-Hop-Fan

Berlin Igor Levit ist in vielen musikalischen Welten zu Hause. Bis heute hat der Klassik-Pianist ein großes Faible für den Hip-Hop.

Levit hört bis heute gern Hip-Hop - und bleibt dabei am Puls der Zeit: „Aus der neueren Generation finde ich Chance The Rapper einfach sensationell. Und das letzte Nas-Album ist der Hammer“, begeisterte sich der Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.