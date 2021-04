Auszeichnung : Klaus Theweleit erhält Theodor-W.-Adorno-Preis

Frankfurt/Main Die drei Jahre zeichnet die Stadt Frankfurt Kulturschaffende für ihre Leistungen aus. Diesmal ist der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit an der Reihe. Geld gibt es auch.

Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Theweleit wird mit dem Theodor-W.-Adorno-Preis 2021 geehrt. Der 79-Jährige sei einer der „einflussreichsten und zugleich originellsten Kultur- und Literaturtheoretiker“, teilte die Stadt Frankfurt am Mittwoch mit.

„Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeitet Theweleit konsequent an Themenkomplexen, die bis in die unmittelbare Gegenwart hineinwirken.“ So gelte etwa sein zweiteiliges Werk „Männerphantasien“ über die Körperpolitik des Faschismus bis heute als Standardwerk kritischer Gesellschaftstheorie.