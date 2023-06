Mmuseumm Kleinstes Museum New Yorks eröffnet Saison mit Mini-Oper

Mit Konfetti und einer Mini-Oper hat das wohl kleinste Museum New Yorks seine diesjährige Ausstellungssaison eröffnet. Hunderte Menschen drängten sich dafür am Donnerstagabend (Ortszeit) in eine enge Hinterhofgasse im Szene-Stadtteil Tribeca, wo das 2012 gegründete „Mmuseumm“ in einem ehemaligen Aufzugsschacht beheimatet ist, nicht viel größer als ein Kleiderschrank.