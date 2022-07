Bayreuth : Klimaprotest vor Eröffnung der Festspiele

Bayreuth Sie fordern mehr Klimagerechtigkeit für den globalen Süden: Vor dem Start der Bayreuther Festspiele haben Aktivisten des „Klimabaumhauses Bayreuth“ Bäume auf dem Gelände des Festspielhauses besetzt.

