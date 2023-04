Fettes Brot in Köln Historischer Abgesang

Auf seiner letzten Ausfahrt legt der Kutter „Yasmin“ auch in der Lanxess Arena an. Punkt 20.45 Uhr schippern die drei Steuermänner Doktor Renz, König Boris und Björn Beton mitsamt ihrer (musikalischen) Besatzung ein. Stilecht vor der Kulisse des Hamburger Hafens mit seinen Containern und Ladekränen, darüber eine Möwe in derart monströsem Format, dass Artgenosse Jonathan kreischend davonflattern würde. Nur die Shanties fehlen noch. Aber dafür gibt es auf der „Fettes Brot…is history“-Abschiedstour 2023 jede Menge Hits der deutschen Hip-Hopper.