Britischer Singer-Songwriter begeistert seine Fans : George Ezra spielt vor 10.000 Fans in der Lanxess Arena

Das selbst ernannte Goldrausch-Kind: George Ezra gastierte mit seiner Band in der Lanxess Arena Foto: Thomas Brill

Köln Der Auftritt des britischen Singer-Songwriters George Ezra bescherte seinem Publikum neben den Liedern von seinem neuen Album auch mehrere noch unveröffentlichte Lieder. Auch eine skurrile Reiseerzählung hatte Ezra im Gepäck: Wie eine wilde Beerdigungsparty ihn zu einem neuen Song inspiriert hat.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf einer blauen Bretterwand verkündet ein Schriftzug, was die nächsten 90 Minuten in der Lanxess Arena gezeigt wird: „The Adventures of The Goldrush Kid“. Cineasten denken dabei, irritiert bis amüsiert oder erwartungsvoll, an eine Symbiose der Charlie Chaplin-Klassiker „The Kid“ (1921) und „The Goldrush“ (1925). 10 000 Fans von George Ezra in der Lanxess-Arena stellen andere Bezüge her.

Im Juni 2022 hat der 29-jährige Brite sein drittes Album „Gold Rush Kid“ veröffentlicht, das eigentlich ein Jahr früher hätte erscheinen sollen, aber pandemiebedingt verschoben worden war. Jetzt ist er damit auf Tour. Nachdem am Tag zuvor Lewis Capaldi das Kölner Publikum mit seinem Auftritt beehrt hatte, gastierte gestern der britische Singer-Songwriter George Ezra in der Lanxess Arena.

Wer Ezra von früheren Konzerten her kennt, freut sich um 21 Uhr nicht nur auf die goldene Stimme des Balladen-Barden (der aber auch durchaus auch rockig kann), sondern auch auf die schrägen Geschichten, die er erzählen wird. Damit hält er sich aber, leider, diesmal arg zurück. Meist begnügt er sich damit, Stücke wie „Sweetest Human Being Alive“ oder „In the Morning“ (gerät arg schmandig und allzu jubilierend) mit „This is a new song“ anzukündigen.

Lediglich vor „Green Green Grass“ erzählt der reiselustige junge Mann davon, wie er auf Saint Lucia in der Karibik weilte und dort mitbekam, dass in der Nachbarschaft eine Party abging: „Die Leute haben getanzt und gegessen und getrunken, das getan, was man auf Partys so tut, ich wollte unbedingt wissen, was da gefeiert wird. Es war eine Beerdigungsfeier für drei Leute, die gestorben waren.“ Was ihn so beeindruckt hat, dass er die Zeilen: „Green, green grass, blue, blue sky. You’d better throw a party, one day that I die“ in sein Tagebuch notierte – und später musikalisch umsetzte.

Zum Party feiern, prae exitus des Protagonisten, muss eigentlich keiner animiert werden. Obwohl es der Keyboarder, der wie ein Scherenmännchen auf und nieder hüpft, dann doch tut. „Cassy O`“ oder „Pretty Shining People“ sind Selbstläufer. Beim akustisch vorgetragenen Liebes-Hit „Hold My Girl“ erweisen sich die Fans als vorbildlich geschult im Chorgesang des ezraschen Essentials: rhythmischer Liebeslyrik.

Folgt man der Bildsprache auf der Leinwand, ereignen sich die Abenteuer des Goldrausch-Kindes (als welches man dank des rückwärtig auf der Jeansjacke eingestickten gelben Schriftzugs unschwer George Ezra identifizieren kann) hauptsächlich in poppigen Landschaften, die aus der Vogelsperspektive grüne Wälder, blaue Seen und schneebedeckte Gipfel, tiefe Schluchten, Highways, Palmen und üppige Vegetation zeigen. Auch Sonne, Mond und Sterne und ein galaktischer Nebel kommen zum Einsatz.

Erfolgreich ist auch die Art und Weise, wie sich Ezra präsentiert, wie er sich ausdrückt und an das Publikum wendet. Ein Konzert, in dem nicht einmal das f*-Wort fällt, ist so selten wie ein Eisbär in der Wüste Gobi. Die, für die der Sohn eines Kunstlehrers und einer stellvertretenden Schulleiterin da singt und spielt, sind keine „guys“, sondern „ladies und gentlemen“. Und seine Band, ist weder „great“, noch „fantastic“, sondern „lovely“. Artiger drücken sich sonst nur nette alte englische Damen mit Spitzenkragen beim Five’ o’ clock-Tea aus. Was jetzt nicht abwertend gemeint ist. Im Gegenteil.

Zum Schluss kommt, was muss: „Budapest“ mit nachgesetztem, lang heulenden „U-huuuu-huuu“. Noch schnell als erste Zugabe: „Another new song“, gefolgt vom ultimativen, Tanzwut entfachenden Rausschmeißer „Shotgun“. Alles in allem ein schöner Abend. Aber ein paar mehr von Ihren Geschichten, dear Mr. Ezra, hätten’s ruhig sein dürfen. Oder einfach nur die Antwort auf die Frage, die immer noch im Raum steht: Sind Sie ein Fan von Charlie Chaplin?

(Susanne Schramm)