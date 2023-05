Ranking des Online-Magazins „Lust“ Köln wird zur sexuell offensten Stadt der Welt gekürt

Erstmals kürte das Lust Magazin die sexuell freizügigste und liberalste Stadt im Jahr 2021. Damals konnte Köln nach New York nur den zweiten Platz erreichen. Mit einer Gay Bar weniger und vier neuen Sexshops haben sich die Kölner Zahlen in den letzten Jahren kaum verändert. Der Vorjahresgegner New York hingegen konnte sich 2023 lediglich Platz 11 sichern. Dort hat sich die Zahl der Events zwar mehr als verdoppelt, dafür hat sich die Zahl der Gay Bars nahezu halbiert. Nach Angaben von Lust lag das schlechtere Abschneiden New Yorks aber vor allem an der weltweit steigenden Sex-Positivität und der starken Konkurrenz durch andere Städte.