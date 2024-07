Konzert auf dem Roncalliplatz in Köln Mit Pink-Floyd-Urgestein Nick Mason auf Zeitreise

Köln · Nick Mason saß über die gesamte Zeit, in der die Popgiganten von Pink Floyd als Band zusammenspielten, am Schlagzeug. Auf dem Kölner Roncalliplatz ist er mit seiner Band Saucerful of Secrets zu Gast – und nimmt die Fans mit auf Zeitreise in die ganz frühen Zeiten von Pink Floyd.

28.07.2024 , 14:23 Uhr

Der gelassene Meister am Werk: Nick Mason gibt hinter seinem Schlagzeug den Takt vor. Foto: Thomas Brill

Von Susanne Schramm Freie Autorin