„Wer wird Millionär?“ : Kohl-Enkel schafft die 64 000-Euro-Frage bei Jauch

Berlin Johannes Volkmann ist Enkel von Helmut Kohl. Bei „Wer wird Millionär“ zeigte er, dass er sich nicht nur mit Politik auskennt.

Johannes Volkmann, der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, hat in der Quizsendung „Wer wird Millionär?“ die 64 000-Euro-Frage gemeistert. Volkmann beantwortete am Montag in der Show von Moderator Günther Jauch die Frage richtig, wessen Tochter den Vornamen Olympia trägt. Es ist die Tennisspielerin Serena Williams.

Er werde eher selten auf seinen Großvater angesprochen, sagte der Hesse der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Das spiele in seinem Alltag kaum eine Rolle. „Mir ist wichtig, dass ich nach meinen eigenen Leistungen beurteilt werde“, sagte er.

Anfang Februar kann Volkmann sich an der 125 000-Euro-Frage probieren. In der Zwischenzeit zeigt RTL Spezial-Folgen der Sendung, an denen Volkmann nicht teilnahm. Vom möglichen Gewinn wolle er sich ein neues Auto kaufen, sagte er in der Sendung. „Sollte ich am Ende tatsächlich mit einer großen Gewinnsumme aus der Sendung gehen, möchte ich damit sparsam umgehen und für die Zukunft vorsorgen“, sagte er dpa. Bei einer falschen Antwort würde Volkmann jedoch auf 500 Euro zurückfallen.