GA-Krimikritik: Der Tatort aus Kiel Wie Selbstgebasteltes

So nun – da begeht Greta Eixner (Cordelia Wege) also eine Art perfektes Verbrechen. So perfekt, dass sie sich auf dem Sofa mit Hausfreund und -mädchen Witek (Greg Stosch) in völliger Sicherheit wiegt, als der Tatort-Abspann kurz glauben lässt, der Film sei bereits zu Ende. Blick auf die Uhr. Nein – der Tatort hat immer rund 90 Minuten, selbst bei Murot, dann sicher auch bei Borowski, also muss noch was kommen.