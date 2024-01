Neu im Kino Komödie aus Wien: „Rickerl - Musik is höchstens a Hobby“

Mag sein, dass dieser verkannte Liedermacher mitunter gar zu deftig und ruppig reagiert, weil er nicht weiß, wohin mit seiner Wut und Enttäuschung. Und weil er doch meint, dass er lieber obdachlos wäre, als sich herumkommandieren zu lassen. Aber unterm Strich hat er ja Recht mit dem, was er sagt. Und auch mit dem, was ihn antreibt: Seinem Jungen ein anderes Leben zu ermöglichen und ein anderes Vater-Sohn-Verhältnis als das, was offenbar Familientradition zu sein scheint. Klar stimmt es, dass nicht jeder Traum in Erfüllung geht. Aber zumindest schafft es Rickerl, die Reißleine zu ziehen und eine Chance endlich auch mal zu nutzen.