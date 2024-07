Premiere am 26. Juli Kreye ersetzt kranken Janson bei Hersfelder Festspielen

Der frühere Fernsehkommissar Walter Kreye („Der Alte“) wird für seinen erkrankten Schauspielkollegen Horst Janson bei den Bad Hersfelder Festspielen einspringen. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Es geht um das Stück „Wie im Himmel“, das am 26. Juli in der Stiftsruine Bad Hersfeld Premiere haben soll.