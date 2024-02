Polizeiruf 110 Überrascht von den eigenen Gefühlen

Da wird nämlich die Vater-Tochter-Geschichte zwischen König (Anneke Kim Sarnau) und Papa Günther (Wolfgang Michael) weitererzählt. Ob’s das braucht, sei dahingestellt. Immerhin macht es Spaß, Michael beim Spiel zu beobachten – man weiß nämlich nicht so recht, ob man ihn jetzt mögen soll, den Papa, oder ob man ihn ganz doof finden soll. Das ist insofern spannend, als dass sich der Zuschauer so ganz wunderbar in Königs Konfussein hineinversetzen kann.