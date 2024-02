GA-Krimikritik: Der Tatort aus München Draußen besonders gut

So richtig gut ist der Tatort aus München immer dann, wenn er außerhalb der Mauern der Justizvollzugsanstalt spielt. Dann zum Beispiel, wenn der kleine Ferdinand (Phileas Heyblom) sein Zuhause der vergangenen fünf Jahre verlassen muss, um zu seinem leiblichen Vater (Carlo Ljubek) zu ziehen. Der kommt gerade aus dem Gefängnis, und bis zu seinem gewaltsamen Tod wird nicht klar, ob er nun ein Guter ist, dem es darum geht, dem Sohnemann ein schönes Leben zu bereiten, oder ob er das ist, was Leitmayr (Udo Wachtveitl) die ganze Zeit über in ihm sieht oder sehen will: ein Gewalttäter, ein Straffälliger, der sich eh nicht ändern wird.