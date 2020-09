Neu in Bonner Kinos : Kristen Stewart brilliert als Jean Seberg

Jede Filmminute ohne sie ist verlorene Zeit: Kristen Stewart in dem Film „Jean Seberg – Against all Enemies“. Foto: dpa/-

Bonn Im Visier des FBI: Benedict Andrews’ Film „Seberg“ beleuchtet das politische Engagement des Leinwandstars. Jean Seberg wurde bekannt mit Jean-Luc Godards Gangsterfilm „Außer Atem“.

Ein Mann hat ein Feuer angezündet und mich hinein gestellt“ erklärt Jean Seberg (Kristen Stewart) ihrem Liebhaber im Bett die Brandnarbe auf ihrem Körper. Unter der Regie von Otto Preminger stand sie damals als Jeanne D‘Arc für „Die heilige Johanna“ (1957) zum ersten Mal vor der Kamera und wäre auf dem Scheiterhaufen am schlecht gesicherten Set tatsächlich fast in Flammen aufgegangen. Das Bild der vermeintlichen Ketzerin im Feuer steht am Anfang von Benedict Andrews biografischer Ausschnittvergrößerung „Seberg“, die sich nicht mit der filmischen Karriere, sondern mit dem politischen Engagement der US-Schauspielerin auseinandersetzt.

Andrews porträtiert Jean Seberg als eine Schauspielerin, die mehr als nur ein Star sein will. Kristen Stewart ist herausragend in der Rolle und balanciert die innere Stärke und Verwundbarkeit ihrer Figur fein kalibriert aus. Wie in einem gläsernen Käfig wirkt ihre Jean, wenn sie im großen, verwanzten Wohnzimmer mit Panoramafenstern steht. Denn es ist ja gerade diese Sichtbarkeit und das Leben in der Öffentlichkeit, die für Seberg zum Gefängnis werden.