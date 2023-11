GA-Tatortkritik Voll auf die Zwiebel

Da passt es, dass sich Kalli (Ferdinand Hofer) dummdusselig durch die 90 Minuten flirtet und so gar keine Gelegenheit bekommt, so witzig zu sein, wie er es in anderen Folgen sein durfte. Am Ende steckt er wildfremden Frauen einen Schuh an den Fuß – und irgendwer fand’s witzig. Wer auch immer.