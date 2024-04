Der Polizeiruf aus Halle Dünnes Eis

Kurths Ermittlertypus ist gewiss nicht neu. Länger im Dienst, dem Alkohol zugetan, abgebrüht, mit fragwürdigen Kontakten ins Milieu ... Neu oder zumindest selten aber ist sein Konterpart, Peter Schneider als Michael Lehmann. Während sich andere derart gestrickte Ermittler gern mit jungen, modernen, politisch korrekten Kollegen herumärgern müssen, trifft Koitzsch auf einen ebenso frustrierten, langgedienten Partner. Unterschied: Lehmann geht anders mit dem Frust um. Er changiert zwischen tiefer Trauer und harter Wut, ihm fehlt das Schild, das dafür sorgt, dass am Kollegen Koitzsch fast alles abprallt. Nur diesmal will es nicht prallen. Dafür ist der Fall, in dem die Hallenser Ermittler ermitteln müssen, viel zu hart.