GA-Krimikritik: Der Polizeiruf aus München Ohne Gefälle

Es startet mit beeindruckenden Bildern eines brennenden Verwaltungsgebäudes. Das Feuer spiegelt sich in der Brille des Wachmanns, der überfordert scheint, nicht nur mit dem Brand, sondern auch mit dem, was währenddessen in seinem Kopf vorgeht. Der neue Polizeiruf aus München startet gleichzeitig leise und furios, Gerhard Wittmann sorgt als Herr Busch – einen Vornamen hat er im Film nicht – dafür. Und er bleibt nicht der Einzige, der aus dem Krimi aus der Landeshauptstadt einen vorzüglichen macht.