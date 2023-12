GA-Krimikritik: Der Tatort aus Köln Weit weg vom Winterwunderland

Nun hat man ja so seine Erfahrungen mit (vor-)weihnachtlichen Tatorten. Da zieht irgendein Schreiberteam die berühmte Gesäßkarte und muss losdichten – irgendwelche Geschichten, die sich rund ums Fest drehen. Ein milder Zwang, den man den meisten Anlass-Tatorten auch ansieht. In Köln läuft’s anders. Gut sogar, weil es irgendwo am Rande ein bisschen um Weihnachten geht, weil das mit den Weihnachtsmannkostümen (die pushen das Trinkgeld) ganz amüsant ist, weil das mit den Paketdiensten zur Weihnachtszeit das wohl härteste Geschäft ist, das man sich in der westlichen Welt so vorstellen kann, weil die Vorweihnachtszeit ausnahmsweise mal passt.