GA-Krimikritik: Der Tatort aus Köln Max ist verliebt

Jetzt tut der Tatort so, als sei Ballauf nach der Tragik des Balkonsturzes im Altbauviertel noch in der Lage, mitzuermitteln. Humbug ist das natürlich, aber nötig für die Handlung. Die soll ja schließlich mitreißen, tut sie sogar in ein paar kurzen Momenten. In allen übrigen Momenten klettern Ballauf und Schenk (Dietmar Bär) durch das verwinkelte Konstrukt, durch das sich dieser vermeintlich hochemotionale Krimi windet. Das ist anstrengend, nicht, weil man Not hätte, der Story zu folgen. Vielmehr, weil man sich arg zwingen muss, überhaupt noch zu versuchen, ihr zu folgen (Buch: Wolfgang Stauch, Regie: Torsten C. Fischer). Tut man das, wird man mit ein paar feinen Schauspielaugenblicken belohnt. Die liegen, wie gewohnt, vor allem in den Bär’schen Händen. Aber auch Behrendt macht sich gut als fast kopflos Verliebter, dessen Polizistenherz dann doch noch ein bisschen lauter schlägt als das des von Amors Pfeil Getroffenen.