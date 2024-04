GA-Krimikritik: Der Tatort aus München Ein Tatort, der den Zuschauer minutenlang leiden lässt

Bonn · Am besten ist der neue Münchner Tatort in der ersten Viertelstunde. Wer so vorlegt, muss irgendwann mal müde werden. Gut, dass sich der Tatort aus der bayerischen Landeshauptstadt auf sein Personal verlassen kann. Das hilft auch über den Rest des langatmigen Fernsehabends.

10.04.2024 , 11:35 Uhr

Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, l) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) in Aktion in einer Filmszene aus „Tatort München: Schau mich an“. Foto: dpa/Linda Gschwentner