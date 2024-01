GA-Krimikritik: Der Tatort aus Saarbrücken Rebellion beim Kinderspiel

Hölzer verliert sich also dann im Spiel, in dem wettgerannt wird, in dem zwei erwachsene Männer ihre Köpfe unter Wasser halten, um zu sehen, wer länger die Luft anhalten kann. Bei dem dem Autofahrenden die Augen zugehalten werden, bis ein Passant – Hölzer – fast und eine ältere Dame tatsächlich stirbt. Drei Minuten lang schaut man dem Spiel gern zu, auch wenn es ein wenig zu kindisch wirkt für eine Bande erwachsener Menschen. Ab Minute vier wird es aber öde, und so bleibt es dann bis zum Schluss (Regie: Christian Theede). Hin und wieder schaffen es die famosen Bilder (Kamera: Lena Katharina Krause), die Stadt an der Saar wie eine amerikanische Oberzentrumseinöde wirken zu lassen. Das ist schon sehr gut gemacht. Hilft aber leider nicht gegen den Eindruck, dass der gesamte Tatort aus Saarbrücken auf einer Idee basierte, die man besser wieder in die Schublade gesteckt hätte.