GA-Krimikritik: Der Tatort aus Stuttgart Weichzeichner und viel Zeit

Kleine Dämpfer nimmt der Stuttgart-Tatort nur dann hin, wenn er sich doch in die eindimensionale Figurendarstellung begibt. Das passiert bei Hans Lentowski (Paul Fassnacht), bei dem man irgendwie gleich weiß, dass mit ihm etwas nicht stimmen kann. Diese Momente sind aber selten in einem selten guten Sonntagskrimi (Regie: Rudi Gaul), der sich Zeit lässt, so wie Komponist Jim Steinman mit „Total Eclipse of the Heart“, das stolze sieben Minuten dauert in der Albumversion. Und was ist draus geworden? Ein Hit für die Ewigkeit.