GA-Krimikritik: Der Tatort aus Wien Schnitzel aus der Packung

Leider bleibt es bei einer Handvoll Lichtblicke in einem sonst arg blassen Krimi. Immer dann, wenn der Fall in den Vordergrund rückt, hagelt es Déjà-vus. Alles schon mal gesehen, in ähnlicher, oft besserer Ausführung schon mal dagewesen. Jetzt darf jeder für sich überlegen, ob’s die Lichtblicke wert sind, die größtenteils öden 90 Minuten (Buch: Lukas Sturm) durchzustehen. Hier, aus diesem Blickwinkel, heißt die Antwort: Ja. Auch wenn man sich 80 Minuten lang die ersten zehn zurückwünscht.