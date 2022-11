Mit 79 Jahren : Kubanischer Musiker Pablo Milanés gestorben

Madrid Er hat mehr als 40 Platten veröffentlicht und blieb bis zuletzt musikalisch aktiv. Mit der „Nueva Trova“ schrieb Pablo Milanés Musikgeschichte.

Der legendäre kubanische Liedermacher und Sänger Pablo Milanés ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren in Madrid, wie die Agentur des Künstlers auf Instagram und die kubanische Regierung in Havanna mitteilten.

Der am 24. Februar 1943 in Bayamo im Südosten Kubas geborene Milanés brachte mehr als 40 Platten heraus und wurde unter anderem mit zwei Latin Grammys ausgezeichnet. Zusammen mit dem 2005 verstorbenen Noel Nicola und Silvio Rodríguez (75) gründete er Mitte der 1960er die „Nueva Trova“. Diese verbindet verschiedene kubanische und lateinamerikanische Musikrichtungen und kombinierte diese auch mit Blues, Jazz, Rock und Pop.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters war Milanés bis zuletzt aktiv. Er war auch dieses Jahr häufig live aufgetreten. Seit 2017 lebte er wegen der besseren medizinischen Versorgung in der spanischen Hauptstadt. Dort war er vor zehn Tagen wegen verschiedener Infektionen und der Folgen einer bösartigen Bluterkrankung in ein Krankenhaus gebracht worden. Deshalb hatte er mehrere für November geplante und zum Teil ausverkaufte Konzerte unter anderem im spanischen Pamplona, in Mexiko-Stadt und in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik abgesagt.