Pandemie : Kulturbranche nach Corona-Beschlüssen uneins

Deutschland Vergleichsweise verschont blieb die Kulturbranche von den neuen Corona-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde. Theater- oder Konzertbesuche sind weiterhin möglich, allerdings nicht im großen Rahmen.

Es gibt keinen Lockdown

Mertens sagte weiter: „Angesichts der üblichen Saalgrößen in Deutschland, die in der Regel maximal 2500 Sitzplätze nicht übersteigen, können Konzert- und Theatersäle also weiterhin voll besetzt werden.“ Brosda teilte mit: „Die konkreten bundesweit vereinbarten Kapazitätsbeschränkungen beziehen sich auf überregionale Großveranstaltungen und sollten insofern den regulären Theaterbetrieb nicht weiter berühren.“

Anders sieht es bei Großveranstaltungen aus. „Klare Ansage: Mit einer Kapazität von nur 30 bis 50 Prozent kann kein Konzert stattfinden“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow, am Freitag. Das funktioniere finanziell schlicht nicht. „Deswegen wird das zu massiven Absagen führen müssen. Zwangsläufig.“ Der Verband wolle allerdings zunächst abwarten, wie die Länder das, was sie beschlossen haben, tatsächlich auslegen.

Aus einzelnen Bundesländern kam weitere Kritik - die sich allerdings oft auf landesspezifische Regelungen bezog. Etwa aus Baden-Württemberg, wo ab Samstag die 2G-plus-Regel für viele Bereiche gelten soll. Der Chef der Landestheater Tübingen, Thorsten Weckherlin, forderte Ausnahmen für Booster-Geimpfte von dieser Regel. In vielen Bundesländern gebe es diese in den Theatern nicht, sagte er am Freitag. Und das sei richtig. „Ich kann doch unserem Publikum, das geboostert ist, nicht mehr abverlangen, als notwendig ist. Dieses Plus ist eine Genugtuung für die Impfgegner und ein Drangsalieren der bereits geimpften Leute.“