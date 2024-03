Kunstausstellung Kulturminister: documenta soll Perspektive bekommen

Die nach Antisemitismus-Vorwürfen in die Kritik geratene Kunstausstellung documenta in Kassel kann aus Sicht von Hessens Kulturminister Timon Gremmels wie vorgesehen 2027 stattfinden. „Mir geht es darum, dass die documenta eine Perspektive bekommt“, sagte der SPD-Politiker der dpa in Berlin.