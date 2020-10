Zweiter Lockdown : Kulturminister sehen extreme Notlage

Bernd Sibler (CSU) bezeichnete die Lage in der Kulturbranche als ernst. Foto: Sven Hoppe/dpa Pool/dpa

Berlin Aus der Kultur kommt viel Protest gegen die neuerlichen Schließungen wegen der Corona-Pandemie. Auch die Kulturstaatsminister von Bund und Ländern sind in Sorge.

Mit der Schließung von Theatern, Opern, Konzerthäusern oder Kinos sehen die Kulturministerinnen und -minister von Bund und Ländern eine „Verschärfung der extremen Notlage, in der sich die ganze Branche befindet“.

Die vom Bund geplanten Überbrückungshilfen müssten „nun schnell, unbürokratisch und kurzfristig wirksam umgesetzt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Ministerrunde vom Freitag.

„Die Lage ist ernst“, sagte der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU). „Es ist unbedingt notwendig, dass eine schnelle und pragmatische Unterstützung unserer Kulturschaffenden erfolgt, damit die Folgen der Pandemie und ihre massiven Auswirkungen für die Kultur- und Kreativwirtschaft so weit wie möglich abgemildert werden.“ Kunst und Kultur seien ein zentrales Element der demokratischen Gesellschaft und könnten nach der Krise Brücken bauen zurück in die Normalität. „Wir müssen die reichhaltige und breite Kulturlandschaft in Deutschland mit vielen großen und kleinen Einrichtungen sowie Kulturschaffenden erhalten.“