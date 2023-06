Fragen & Antworten zum Kulturpass Mit dem Kulturpass kommen 18-Jährige auch zu Rock am Ring

In Bonn wollen Kinos, Theater und Museen beim Kulturpass mitmachen, einige Anbieter haben sich jedoch noch nicht registriert. In der Region können Kulturpass-Nutzer ihr Budget sogar für Rock am Ring nutzen. Das Festival dieses Jahr ist schon vorbei, aber die Tickets für das nächste Jahr sind schon erhältlich. Wer das gesamte Wochenende bleiben will, würde damit allerdings sein gesamtes Kultur-Taschengeld ausgeben, denn das Festival-Ticket kostet ohne Camping und Parken 199 Euro.