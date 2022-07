Abschied : „Kunst kommt von küssen“ - Regisseur Klaus Lemke ist tot

München Er war der erklärte Rebell unter den deutschen Regisseuren, begehrte auf gegen den filmischen Mainstream: Jetzt ist Klaus Lemke im Alter von 81 Jahren gestorben.

Viele von Lemkes Filmen glichen Schwabinger Milieustudien. Sie brachten ihm Erfolg und Preise ein, angepasst hat er sich deswegen aber nie. Vielmehr empörte sich der Regisseur in schöner Regelmäßigkeit über staatliche Filmförderungen.

Gegen „Staatsknete“

Lemke selbst drehte traditionell mit kleinem Budget - auch in der Corona-Krise. „Weil mein ganzes Filmequipment leicht in eine Reisetasche passt, die als Handgepäck durchgeht.“ Der Kameramann mache auch den Ton und als Darsteller suche er sich ein paar Leute von der Straße.

Zusammenarbeit mit Laiendarstellern

Auf diese Weise filmte Lemke seit den 60er Jahren. Meistens arbeitete er mit Laien zusammen, die er in München, Hamburg oder Berlin in Cafés oder auf der Straße entdeckte und oft vom Fleck weg engagierte. Zu seinen Entdeckungen zählen Fernsehstars wie Wolfgang Fierek und Cleo Kretschmer. Oft gab es bei ihm kein detailliert ausgearbeitetes Drehbuch, so dass den Darstellern Raum für Improvisation blieb.