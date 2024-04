Ausstellungen Kunstbiennale in Venedig: Israelischer Pavillon öffnet nicht

Die Kunstbiennale in Venedig wird am Samstag eröffnet. Heute sollen Pressevertreter Einblicke in die Pavillons der Länder erhalten. Die Biennale findet vom 20. April bis 24. November in der norditalienischen Lagunenstadt statt. Sie gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst.