Ausstellung : Kunstfreiheit und Kollektiv: Was ist bei der documenta los?

Kunstfreiheit und Kollektiv: Was ist bei der documenta los?

Am Tag nach dem Abhängen des umstrittenen Großbanners steht auf dem Friedrichsplatz nur noch ein leeres Gerüst. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Kassel Kunstfreiheit und Kampf gegen Antisemitismus sind eigentlich kein Gegensatz. An den Rändern kann es jedoch mitunter kompliziert werden. Die documenta in Kassel hat sich da reichlich verheddert.

Die documenta in Kassel will ein Fest der Weltkunst sein. Hier soll sich alle fünf Jahre die internationale Avantgarde treffen und innovative Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst aufzeigen.

So funktioniert die documenta

Künftig will der Bund aber mehr Einfluss: Kulturstaatsministerin Claudia Roth bezeichnete den Rückzug des Bundes aus dem Aufsichtsrat 2018 bei gleichzeitigem Festhalten an der Bundesförderung als „schweren Fehler“. Das soll sich wieder ändern.

Die Ebene darunter bilden die Geschäftsführung und die künstlerische Leitung. Geschäftsführerin - die Position nennt sich inzwischen Generaldirektorin - ist seit November 2018 Sabine Schormann, die ihre Aufgabe auch weiter wahrnehmen will. Die jeweiligen künstlerischen Leitungen werden alle fünf Jahre von einer Findungskommission bestimmt.

Wieso die Kuratoren so viel Macht haben

Das betont auch Generaldirektorin Schormann: Für die documenta „ist die künstlerische Freiheit konstitutiv“, sagte sie der „Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen“. „Ich habe die Freiheit des künstlerischen Programms zu garantieren. Für das künstlerische Programm selbst, also für die Kuratierung der Ausstellung, ist die künstlerische Leitung zuständig, bei dieser documenta Ruangrupa, unterstützt von einem von ihnen selbst bestimmten fünfköpfigen künstlerischen Team.“

Das Kollektiv-Prinzip potenziert das Problem

Die Zahl der Einzelteilnehmer ist laut Schormann mittlerweile auf über 1500 angewachsen. „Das heißt aber zugleich, dass Ruangrupa sich nicht primär im klassischen Sinne als Kuratorinnen und Kuratoren verstehen. Das grundlegend Neue an Ruangrupas Konzept ist demgegenüber der radikal ergebnisoffene Prozess, der den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern sowie Kollektiven Freiräume eröffnet und neue Erfahrungen ermöglichen will“, wie Schormann der HNA sagte.

Dazu kommt, dass sich diese documenta mehr als ihre Vorgänger ständig wandelt. „Die Menschen in Kassel und diejenigen, die die Gelegenheit haben, die documenta mehrmals zu besuchen, werden feststellen, dass sich auch die Ausstellung im Laufe der 100 Tage verändern wird“, erklärte Ruangrupa.

Wieso es keine Zensur geben kann

Angesichts der Menge der ausgestellten Objekte an mehr als 30 Standorten sei das zum einen nicht leistbar. Zum anderen widerspreche es der Idee der documenta. Sperling legte am Freitag sein Amt nieder, nachdem sich andere Mitglieder des Vereins von seinen Aussagen distanziert hatten. Er hatte kritisiert, dass das Kunstwerk von Taring Padi „auf politischen Druck hin“ abgehängt wurde.

Das kuratierende Kollektiv Ruangrupa bat dagegen am Donnerstag um Entschuldigung: „Wir haben alle darin versagt, in dem Werk die antisemitischen Figuren zu entdecken“, schrieb es in einer Stellungnahme. „Es ist unser Fehler. Wir entschuldigen uns für die Enttäuschung, die Schande, Frustration, Verrat und Schock, die wir bei den Betrachtern verursacht haben.“