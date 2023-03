Auszeichnungen Kunstmuseen Krefeld sind „Museum des Jahres“

Deutsche Kunstkritiker haben die Kunstmuseen Krefeld als „Museum des Jahres“ ausgezeichnet. Die Häuser setzten sich für die enge Verbindung von Kunst, Design und Architektur ein, teilte die deutsche Sektion des internationalen Kunstkritiker-Verbandes AICA am Montag mit. „Damit ist das Museum mit seinen drei Standorten in der ehemaligen Textilstadt ein bedeutender Pionier in der aktuell wieder diskutierten spartenübergreifenden Mehrstimmigkeit künstlerischer Disziplinen“, erklärte der Verband.