Abschied : Kunstsammler Erich Marx gestorben

Berlin Er war ein großer Kunstliebhaber und sammelte Werke beispielsweise von Andy Warhol, Cy Twombly oder Anselm Kiefer. Marx wurde 99 Jahre alt.

Der Kunstsammler Erich Marx ist tot. Er starb am Mittwochabend im Alter von 99 Jahren, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Donnerstag in Berlin unter Berufung auf seine Familie mitteilte.