Neu im Kino „La Chimera“: Träumerischer Film mit „The Crown“-Star

Arthur wirkt dabei stets neben der Spur. Er ist besessen von Gedanken an eine Frau namens Beniamina, die er verloren hat. Lange ist nicht klar, was mit ihr passiert ist. Zwischendurch trifft sich Arthur mit der Mutter von Beniamina, einer alten Opernsängerin (Isabella Rossellini). Diese wohnt mit einer Schülerin in einer verlassenen, heruntergekommenen Villa und ermuntert den jungen Grabräuber, dass seine Freundin sicher bald zurück sei.