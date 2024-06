Klagenfurt Lachen und Tränen am letzten Tag des Bachmann-Wettlesens

In „Luft nach unten“ beschrieb Stajner eine Beziehung zwischen Tochter und Mutter, die von psychischer Gewalt und historischen Gewalterfahrungen, aber auch von tiefer Zuneigung geprägt ist. „Man spürt die Liebe in der Wut und die Wut in der Liebe“, sagte Jurorin Brigitte Schwens-Harrant.Neben Stajner beeindruckte auch Miedya Mahmod die Jury. Das Spoken-Word-Talent aus dem Ruhrgebiet lieferte unter dem Titel „Es schlechter ausdrücken wollen. Oder: Ba, Da“ ein poetisches Textgewebe zu den Themen Anderssein und Mehrsprachigkeit ab. Der Schweizer Semi Eschmamp konnte die Jury mit seiner surrealen Erzählung „Ist Realität selbst da, wo sie nicht hingehört?“ hingegen nicht für sich gewinnen.