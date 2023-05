GA Krimi-Kolumne: Tatort Kiel Lange nicht so gut

Was bedeutet es eigentlich, wenn im Tatort die Ermittler reihenweise umfallen, k.o. gehen und ihren Mitermittlern das Feld überlassen müssen. Zwangsläufig, mit Loch im Kopf oder so. Beispiele? Murot (Ulrich Tukur). Boerne (Jan-Josef Liefers). Und jetzt: Borowski (Axel Milberg). Auch das noch. Immerhin bietet das Kollegin Sahin (Almila Bágriacik) ein bisschen mehr Bühne als bisher. Ach, schau an, das könnte es sein. Bühne frei für den Nachwuchs. Weg mit dem alten Geschirr. Bei Borowski ein realer, aber trauriger Gedanke. Immerhin gehört er nach wie vor zum besten, was die Tatort-Kommissarenriege noch vorhält. Selbst wenn er in jüngster Zeit ein wenig über seine eigene Trotzigkeit und Uneinsichtigkeit gestolpert ist.