Foto-Ausstellung im K21 Die widerspenstige Wirklichkeit des Lars Eidinger

Es läuft keine Musik in dieser Ausstellung, und dennoch hat man ein Lied im Kopf. Leonard Cohen singt es, es heißt „Anthem“ und geht so: „There‘s a crack in everything / That‘s how the light gets in“. Der Song wehte einen an, einfach so. Zu sehen sind nämlich Bilder, die kleine Störungen im Programmablauf zeigen, Glitches im öffentlichen Leben, zufällige Normabweichungen. Und jede von ihnen wirkt wie ein Einfallstor für die Welt hinter den Phänomenen. Wie ein aufflackernder Scheinwerfer, der für einen Augenblick die Möglichkeit einer anderen Wirklichkeit ans Licht bringt.