Kaulitz-Brüder zum ersten Mal dabei Diese Stars treten beim „LOL-Halloween-Special“ an

Insgesamt drei Sonderepisoden der deutschen Version des Comedyformates „LOL: Last One Laughing“ erscheinen im Oktober bei Amazon Prime. Das hat Moderator Bully Herbig nun in einem Instagram-Video angekündigt. Mit Tokio-Hotel-Musiker Tom und Bill Kaulitz sind zwei internationale Superstars in dem Special zu sehen. Dabei sind die beiden Musiker und Podcaster bisher eigentlich noch nie komödiantisch in Erscheinung getreten. Neu ist die Herausforderung auch für Sänger Sasha, der ebenfalls zum ersten Mal in dem Nicht-Lachen-Wettbewerb antreten wird. Andere Stars wie Schauspielerin Palina Rojinski, Komiker Olaf Schubert oder Komiker Torsten Sträter hatten bereits in früheren Staffeln für Unterhaltung gesorgt.