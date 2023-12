Streaming „Leave The World Behind“: Thriller mit Julia Roberts

Was Esmail an Hitchcock besonders liebt: „Dass einem seine Figuren nahegehen und es sich voll und ganz um sie dreht. Das wollte ich auch mit diesem Film erreichen“, sagt der 46-Jährige. „Es ist ein Katastrophenfilm, aber im Mittelpunkt stehen die Charaktere, die Katastrophe ist sekundär und liegt irgendwo in der Ferne.“ Dass das eigentliche Unheil so weit weg ist und man bis zum - offenen - Ende rätselt, was passiert ist, ist ein wichtiger Aspekt der Spannung.