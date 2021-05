Neues Album : Lena Meyer-Landrut weckt Hoffnung auf neue Musik

Berlin/Hannover Die Fans sind schon ganz aufgeregt und „Optimistic“: Will die Sängerin Lena Meyer-Landrut mit ihren drei Beiträge auf Instagram Lust auf neue Musik machen?

Offenbar können die 3,8 Millionen Follower von Lena allerdings nicht so schnell mit einem neuen Album rechnen, denn zu einem der beiden Clips schreibt sie: „One third of the way, a new path ahead“, also „ein Drittel des Weges, ein neuer Pfad vor mir“. Und: „Bis dahin habe ich mit viel Liebe und Optimismus die Songs der letzten Jahre für euch auf EPs zusammengestellt“. Unter EPs versteht man meist Tonträger, die mehrere Stücke enthalten, aber kein vollständiges Album sind. Das Management der Musikerin äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.