Warum David Wagners Roman „Verkin“ lesenswert ist Im türkischen Surrealismus

Es kursieren Fotos von David Wagner, auf denen er mit der Heldin seines nach ihr benannten neuen Romans „Verkin“ in ihrer Istanbuler Villa sitzt. Der 53-Jährige blickt da eher verhalten drein; nur seine blauen Fingernägel geben einen Hauch von Exzentrik. Dagegen bestimmt die elegante Mittsiebzigerin, weißhaarige Unternehmerin mit zeitlos eindrucksvollen Zügen, sofort selbstbewusst die Bühne. Dass die glamouröse Verkin den in Andernach geborenen Autor mit einem geradezu unermesslichen Füllhorn aus sicher 1001 Geschichten des Orients und Okzidents überschütten wird, deutet sich in dieser Bildszene an. Wenn sie denn echt ist.