Trend zu einfacher Sprache : Literatur muss nicht kompliziert sein

Frankfurt/Main Zeitgenössische Literatur erreicht mittlerweile kaum große Kreise. Eine Initiative will das ändern und setzt auf eine einfachere Sprache.

Zeitgenössische Literatur schließt aus Expertensicht zu viele Menschen aus. Mit Literatur in einfacher Sprache bekomme die Literaturgeschichte ein neues Kapitel, glaubt der Literaturvermittler Hauke Hückstädt.

Er leitet das Literaturhaus Frankfurt und ist Sprecher des Netzwerks der Literaturhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Piper-Verlag hat er die Kurzgeschichtensammlung „LiES. Das Buch. Literatur in Einfacher Sprache“ herausgegeben. Das Buch sei entstanden unter dem Eindruck, „dass die zeitgenössische Literatur mittlerweile große Kreise kaum noch erreicht“, schreibt der Verlag.

„Über 17 Millionen Menschen in Deutschland können nicht gut lesen“, begründet Hückstädt seine Initiative. „Das ist ein sehr großer toter Winkel, mit dem sich die Literaturbranche arrangiert hat.“ Es sei nicht hinzunehmen, so viele Menschen von Literatur auszuschließen: Menschen mit Demenz, Menschen, die Deutsch erst lernen müssten, Kinder in Inklusionsklassen, Menschen mit Leseschwäche. Literatur müsse „kein Buch mit sieben Siegeln“ sein, schreibt er im Nachwort. „Was schwer ist, muss nicht besser sein.“