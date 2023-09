Festliches Sonderformat "LOL: Last One Laughing" kehrt früher als gedacht zurück

Darin steht Herbig in einem Weihnachtspullover vor einem festlich geschmückten Kaminfeuer und hält, angelehnt an den Weihnachtsklassiker „Tatsächlich... Liebe“ Pappschilder mit Aufschriften hoch. „Ich weiß, ihr habt „LOL: Last One Laughing“ vermisst. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas Besonderes. Nämlich ein LOL-Weihnachtsspecial“, heißt es auf den Schildern. Wann genau die Sonderfolgen herauskommen und wer dieses Mal seine Gäste sein werden, will der Comedian noch nicht bekannt geben.