Kulturszene Londoner Museum zeigt Ausstellung zu Naomi Campbell

Supermodel Naomi Campbell (54) ist eine große Ausstellung in London gewidmet. Es sei die erste Ausstellung dieser Art, die sich mit ihrer außergewöhnlichen Karriere auseinandersetze, teilte das Victoria and Albert Museum (V&A) vor der Eröffnung an diesem Samstag mit. Gefeiert werde ihre kreative Zusammenarbeit mit führenden Designern und Fotografen, ihr Aktivismus und kultureller Einfluss.