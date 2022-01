Auszeichnungen : Lubitsch-Preis für Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst

Berlin Die beiden Schauspieler zeigen sich in Sönke Wortmanns Filmkomödie „Contra“ als Studentin und Professor, die anfangs nicht gut miteinander können. Damit haben sie die Preis-Jury überzeugt.

Der traditionsreiche, undotierte Preis des Clubs der Filmjournalisten Berlin würdigt die beste Leistung in einer deutschsprachigen Filmkomödie. Er erinnert an den Regisseur und Komödienmeister Ernst Lubitsch (1892-1947) - und wird eigentlich an Lubitsch' Geburtstag (29. Januar) verliehen. Dieses Jahr steht wegen der Pandemie noch nicht fest, wann er überreicht wird, wie der Veranstalter am Donnerstag erklärte. Über die Preisträger hatte zuvor die „Berliner Zeitung“ berichtet.