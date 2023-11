Auszeichnungen Mads Mikkelsen bekommt „Bambi“

Der „Bambi“ kommt nach jahrelanger Pause zurück und wird am 16. November in München verliehen. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 hatte es keine Verleihung gegeben, zum 75. Jubiläum des Medienpreises hat der Medienkonzern Hubert Burda Media sich aber entschlossen, den Preis wieder zu vergeben.