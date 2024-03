Leute Manfred Lütz findet in Rom einen Friedhof am schönsten

Bestsellerautor Manfred Lütz hat einen ungewöhnlichen Lieblingsort in Rom - einen Friedhof. „Ich war zwei Jahre lang Hausarzt vom Deutschen Friedhof im Vatikan“, sagte der Psychiater („Irre - Wir behandeln die Falschen“) der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Ich habe damals immerhin drei Monate lang mit Kardinal Ratzinger auf demselben Friedhof gelegen, das verbindet. Allerdings in der Abteilung "Lebende", nämlich im Collegio Teutonico.“ Der spätere Papst Benedikt XVI. war damals Präfekt der Glaubenskongregation geworden und wohnte vorübergehend dort.