Literatur Manga- und Comic-Bereich der Leipziger Buchmesse wächst

Freude, Ekel und Kummer sind auf der Leipziger Buchmesse unterwegs und werden am Samstag ständig um Fotos gebeten. Die drei sind Charaktere aus dem Disney-Film „Alles steht Kopf“ - dargestellt von den Cosplayerinnen Yuri (33), Isabel (25) und Julia (32) aus Berlin. Wie Tausende andere sind sie zur Manga-Comic-Con gekommen, der Messe für Manga, Comic und Cosplay innerhalb der Leipziger Buchmesse. Der Bereich ist seit Jahren auf Wachstumskurs und in diesem Jahr so groß wie nie.