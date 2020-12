Weihnachtshit : Mariah Carey wieder an der Spitze der US-Charts

Mariah Carey wieder an der Spitze der US-Charts

Mariah Carey steht in den Charts wieder ganz oben. Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa

Los Angeles Ihr Song stammt aus dem Jahr 1994, und ist ein echter Evergreen: Mariah Carey führt die US-Charts an.

US-Sängerin Mariah Carey (50) hat es mit ihrem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ wieder auf Platz 1 der US-Charts geschafft.